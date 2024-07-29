«Не сунутся!»: Эрдоган пригрозил Израилю войной в случае операции в Ливане
Турция может войти в Израиль точно так же, как в Карабах и Ливию, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне подготовки Израилем военной операции в Ливане.
На Ближнем Востоке очередной виток эскалации конфликта. На этот раз смелые заявления сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который буквально пригрозил Израилю войной.
ПОЗИЦИЯ АНКАРЫ
«Турция может войти в Израиль точно так же, как в Карабах и Ливию. Мы сделаем то же самое с ними. Нет никаких причин не делать это. Мы просто должны быть сильными, чтобы мы могли предпринять эти шаги», - приводит слова турецкого лидера издание Al Ain Türkçe.
Напомним, что Эрдоган объявил об отправке войск в Ливию для поддержки правительства в Триполи в 2020 году, позже Анкара поддержала Баку в конфликте в Карабахе.
Турецкий лидер выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта путем создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года.
ПОВОД: УДАРЫ ПО МИРНЫМ
Заявление Эрдогана сделано на фоне подготовки Израиля к военной операции в Ливане.
В выходные ситуация в регионе обострилась после обстрела Голанских высот. Эта территория ранее принадлежала Сирии, позднее Израиль захватил регион, но официальное признание от США территория в составе еврейского государства получила только в 2019 году.
Одна из ракет разорвалась на футбольной площадке в Мадждаль-Шамсе, где в тот момент находились дети. В результате обстрела погибли 12 детей и подростков, около 30 человек пострадали. Израиль назвал ответственной за обстрел ливанскую «Хезболлу».
В то же время высокопоставленный источник РИА Новости в «Хезболла» сообщил, что движение отрицает причастность к обстрелу населенного пункта.
Израильские власти пообещали жесткий ответ на гибель детей и мирных жителей. Уточняется, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант получили полномочия на принятие решений о мерах в отношении Ливана.
При этом накануне Израиль нанес авиаудар по зданию школы в Газе, погибли 30 человек, еще 100 пострадали. По данным министерства здравоохранения Сектора Газы, большинство погибших и пострадавших — дети. Армия обороны Израиля в ответ утверждала, что ХАМАС использовал комплекс в качестве укрытия для планирования атак, а также хранения оружия.
ЭРДОГАН: ВЫГОДА ИЛИ КОНСУЛЬТАЦИИ С США
На выпады турецкого лидера глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что президент Турции Эрдоган может повторить судьбу Саддама Хусейна, руководившего Ираком с 1979 по 2003 год и казненного в 2006 году.
Свое сообщение он сопроводил фотоколлажем из двух снимков: на одном запечатлен Эрдоган в солнцезащитных очках и с шарфом в цветах флагов Палестины и Турции, на другом - Хусейн с длинной бородой и взъерошенными волосами. Вторая фотография сделана в 2003 году вскоре после поимки свергнутого к тому моменту Хусейна американскими военными.
При этом обострение конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС было выгодно именно Турции, заявил политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН.
«Обострение конфликта было выгодно Катару, Турции и Ирану. Они в разной мере преследовали разные цели, готовились порядка двух лет, сейчас ситуацию отрабатывают. Как минимум, Катар сорвал нормализацию отношений Израиля с арабскими государствами, в первую очередь с Саудовской Аравией. При этом Турция – это основной куратор ХАМАС... Поскольку "Партия справедливости и развития" – это такое же движение «Братьев-мусульман» (запрещенная в России террористическая организация), как ХАМАС. На сегодняшний момент она пошла ва-банк. (Президент Турции Реджеп - ред. НСН) Эрдоган под столетие турецкой республики становится де-факто повелителем правоверных, восстанавливая свой статус», - сказал Сатановский.
При этом позиция Эрдогана в западном мире диктует определенные условия. Его позиция по конфликту в регионе все больше расходится с коллективным Западом во главе с США, поэтому турецкому лидеру приходится балансировать.
Так, в мае министерство торговли Турции подтвердило, что страна полностью прекратила экспортно-импортные операции с Израилем. Ведомство уточнило, что ограничительные меры продлятся до тех пор, пока Израиль не объявит о прекращении огня в Газе и не обеспечит «бесперебойный и достаточный поток гуманитарной помощи» в анклав.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден прекратить торговые отношения с Израилем, чтобы не вызвать протестных настроений в обществе, заявил турецкий политолог Икбаль Дюрре в беседе с НСН. При этом он отметил, что Турция к длительному запрету не готова.
«Эрдоган сейчас делает все в координации с США. Мне не кажется, что он примет какие-то меры вопреки интересам США и Запада в целом. Да, он балансирует между ХАМАС и Западом, он из-за экономических причин не может идти вопреки. Поэтому по всем вопросам, включая помощь ХАМАС, Эрдоган консультируется с США», - добавил собеседник НСН.
НЕ СУНУТСЯ? ОПЕРАЦИЯ ПРОТИВ ЛИВАНА
Эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов в разговоре с НСН отмечал, что если Израиль начнет наземную операцию против «Хезболлы», то ливанскому движению помогут палестинская община в Иордании, добровольцы из Ирака и отчасти Сирия.
«В случае ограниченной операции, конечно, для Израиля мало приятных моментов. Он не обладает буферной зоной, которая позволяет сбивать боеприпасы на подлете, а ракет «Хезболла» накопила много, там огромный арсенал. Сбивать их будет достаточно тяжело даже при той многоэшелонированной системе ПВО. Франция и США не смогут особо им помочь, потому что на израильско-ливанском треке они могут поставлять только боеприпасы, больше никакой вовлеченности нет», - резюмировал собеседник НСН.
В Ливане абсолютно спокойная обстановка, местные жители не эвакуируются, в стране не верят в наступление Израиля, которого от эскалации отговаривают Вашингтон, местное население и своя же армия, заявила НСН журналист, востоковед, гид на Ближнем Востоке Анхар Кочнева, которая сейчас находится в Ливане.
«Скорее всего, израильтяне не сунутся. Они могут принять что угодно, но они к сильному противнику не сунутся, они не самоубийцы. Сравнивать ситуацию с сектором Газа, конечно, не нужно. Если что-то начнется, Ливан – это суверенная страна. Первые лица «Хезболлы» уверены, что Америке это не надо, Вашингтон не одобряет риторику Израиля. Израиль играет один, решения властей не поддерживает ни население, ни армия. Это будет односторонняя агрессия, осуждение в мире, возможно, впишется Иран. Мы должны помнить о том, что рядом есть Сирия и там ракетные установки. У Израиля в 2006 году ничего не вышло с наземной операцией, они не захватили ни одного населенного пункта, а сейчас уже другое время, еще сложнее, есть дроны и так далее», - подытожила востоковед.
18 июня израильская армия сообщала об утверждении плана боевых действий для наступления в Ливане из-за продолжающихся атак со стороны «Хезболлы».
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