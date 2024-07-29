«Не сунутся!»: Эрдоган пригрозил Израилю войной в случае операции в Ливане

При этом обострение конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС было выгодно именно Турции, заявил политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН.

«Обострение конфликта было выгодно Катару, Турции и Ирану. Они в разной мере преследовали разные цели, готовились порядка двух лет, сейчас ситуацию отрабатывают. Как минимум, Катар сорвал нормализацию отношений Израиля с арабскими государствами, в первую очередь с Саудовской Аравией. При этом Турция – это основной куратор ХАМАС... Поскольку "Партия справедливости и развития" – это такое же движение «Братьев-мусульман» (запрещенная в России террористическая организация), как ХАМАС. На сегодняшний момент она пошла ва-банк. (Президент Турции Реджеп - ред. НСН) Эрдоган под столетие турецкой республики становится де-факто повелителем правоверных, восстанавливая свой статус», - сказал Сатановский.

При этом позиция Эрдогана в западном мире диктует определенные условия. Его позиция по конфликту в регионе все больше расходится с коллективным Западом во главе с США, поэтому турецкому лидеру приходится балансировать.

Так, в мае министерство торговли Турции подтвердило, что страна полностью прекратила экспортно-импортные операции с Израилем. Ведомство уточнило, что ограничительные меры продлятся до тех пор, пока Израиль не объявит о прекращении огня в Газе и не обеспечит «бесперебойный и достаточный поток гуманитарной помощи» в анклав.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден прекратить торговые отношения с Израилем, чтобы не вызвать протестных настроений в обществе, заявил турецкий политолог Икбаль Дюрре в беседе с НСН. При этом он отметил, что Турция к длительному запрету не готова.

«Эрдоган сейчас делает все в координации с США. Мне не кажется, что он примет какие-то меры вопреки интересам США и Запада в целом. Да, он балансирует между ХАМАС и Западом, он из-за экономических причин не может идти вопреки. Поэтому по всем вопросам, включая помощь ХАМАС, Эрдоган консультируется с США», - добавил собеседник НСН.

НЕ СУНУТСЯ? ОПЕРАЦИЯ ПРОТИВ ЛИВАНА

Эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов в разговоре с НСН отмечал, что если Израиль начнет наземную операцию против «Хезболлы», то ливанскому движению помогут палестинская община в Иордании, добровольцы из Ирака и отчасти Сирия.

«В случае ограниченной операции, конечно, для Израиля мало приятных моментов. Он не обладает буферной зоной, которая позволяет сбивать боеприпасы на подлете, а ракет «Хезболла» накопила много, там огромный арсенал. Сбивать их будет достаточно тяжело даже при той многоэшелонированной системе ПВО. Франция и США не смогут особо им помочь, потому что на израильско-ливанском треке они могут поставлять только боеприпасы, больше никакой вовлеченности нет», - резюмировал собеседник НСН.