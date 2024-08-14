Нетаньяху подтвердил участие Израиля в переговорах по Газе

Делегация Израиля примет участие в переговорах об урегулировании ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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В сообщении говорится, что переговоры пройдут 15 августа в столице Катара Дохе.

«Нетаньяху утвердил отъезд израильской делегации в Доху и мандат на проведение переговоров», - заявили в канцелярии.

Ранее советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман рассказал, что в состав израильской делегации войдут директор разведки «Моссад» Давид Барнеа, руководитель Службы общей безопасности Ронен Бар и советник главы правительства по международным делам Офир Фальк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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