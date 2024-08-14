Нетаньяху подтвердил участие Израиля в переговорах по Газе
Делегация Израиля примет участие в переговорах об урегулировании ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
В сообщении говорится, что переговоры пройдут 15 августа в столице Катара Дохе.
«Нетаньяху утвердил отъезд израильской делегации в Доху и мандат на проведение переговоров», - заявили в канцелярии.
Ранее советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман рассказал, что в состав израильской делегации войдут директор разведки «Моссад» Давид Барнеа, руководитель Службы общей безопасности Ронен Бар и советник главы правительства по международным делам Офир Фальк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве пройдет фестиваль «День Индии»
- Россиянка Шнайдер с победы стартовала на турнире WTA-1000 в Цинциннати
- Нетаньяху подтвердил участие Израиля в переговорах по Газе
- Большинство жителей курского приграничья отселили в безопасные районы
- Минюст РФ внес пять организаций в реестр нежелательных
- МЧС РФ опровергло информацию украинских СМИ о пропаже самолета ведомства
- Харрис немного опережает Трампа в большинстве колеблющихся штатах
- «300 тысяч»: Россияне назвали оптимальный размер зарплаты для путешествий
- Блиновской продлили арест на полгода
- Посол Ирана: Система «Мир» должна заработать в стране в течение полугода
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru