Аббас: Палестина рассчитывает на поддержку РФ

Палестина рассчитывает на поддержку России в достижении своих целей, заявил глава Палестины Махмуд Аббас на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огарево. Об этом сообщили РИА Новости.

Аббас отметил, что ООН провалила свою миссию по созданию палестинского государства из-за давления со стороны США. Так, организация не приняла «одну резолюцию», которая бы обеспечивала реализацию права палестинского народа.

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Глава Палестины также выразил свое неприятие принудительного выселения палестинцев из сектора Газа и выразил уверенность, что благодаря поддержке РФ Палестина достигнет своих целей. Аббас подчеркнул, что Россию и Палестину связывают десятилетия дружбы и назвал РФ «дорогим другом». Он также выразил поддержку России и поблагодарил за её позицию по палестинскому вопросу.

Путин в свою очередь заявил, что РФ следит за ситуацией в Палестине, несмотря на проведение спецоперации на Украине. Так, Москва делает все, чтобы помочь палестинскому народу в гуманитарной катастрофе, в частности, РФ направила в Палестину около 700 тонн грузов.

В переговорах также принимают участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также некоторые другие высокопоставленные чиновники. Аббас прибыл в Москву в понедельник, 12 августа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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