Аббас: Палестина рассчитывает на поддержку РФ

Глава Палестины также выразил свое неприятие принудительного выселения палестинцев из сектора Газа и выразил уверенность, что благодаря поддержке РФ Палестина достигнет своих целей. Аббас подчеркнул, что Россию и Палестину связывают десятилетия дружбы и назвал РФ «дорогим другом». Он также выразил поддержку России и поблагодарил за её позицию по палестинскому вопросу.

Путин в свою очередь заявил, что РФ следит за ситуацией в Палестине, несмотря на проведение спецоперации на Украине. Так, Москва делает все, чтобы помочь палестинскому народу в гуманитарной катастрофе, в частности, РФ направила в Палестину около 700 тонн грузов.

В переговорах также принимают участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также некоторые другие высокопоставленные чиновники. Аббас прибыл в Москву в понедельник, 12 августа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







