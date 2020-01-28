Нетаньяху расскажет Путину в Москве о «сделке века» Трампа

Он намерен рассказать российскому лидеру о плане США по урегулированию ближневосточного конфликта, сообщила ТАСС пресс-секретарь израильского правительства Анна Йонатан Леус. Также в Израиле отметили, что Нетаньяху прибудет в Россию из Вашингтона.

Ранее Трамп анонсировал «сделку века» - план по решению арабо-израильского конфликта, при этом глава Белого дома отказался раскрывать подробности предложения раньше времени, отмечает «Свободная пресса».

В свою очередь глава МИД России заявил, что Москва пока не ознакомилась с деталями «сделки века». Однако эта инициатива, подчеркнул Сергей Лавров, должна получить оценку палестинской стороны.

Накануне сообщалось, что лидер Палестины Махмуд Аббас отказался разговаривать с Трампом по телефону.

