Нетаньяху назвал условия окончания войны в секторе Газа

По его словам, война в анклаве могла бы закончиться немедленно, но для этого радикалам из палестинского движения ХАМАС следует освободить всех заложников и сложить оружие.

«ХАМАС должен сдаться и освободить всех похищенных. В противном случае мы будем сражаться до тех пор, пока не добьемся полной победы. Альтернативы нет», - заключил израильский премьер.

Ранее Нетаньяху заявил, что намерение ряда европейских стран признать Палестину является наградой за терроризм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

