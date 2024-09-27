Нетаньяху назвал условия окончания войны в секторе Газа
Израиль стремится к демилитаризации и дерадикализации сектора Газа. Об этом с трибуны Генассамблеи ООН заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
По его словам, война в анклаве могла бы закончиться немедленно, но для этого радикалам из палестинского движения ХАМАС следует освободить всех заложников и сложить оружие.
«ХАМАС должен сдаться и освободить всех похищенных. В противном случае мы будем сражаться до тех пор, пока не добьемся полной победы. Альтернативы нет», - заключил израильский премьер.
Ранее Нетаньяху заявил, что намерение ряда европейских стран признать Палестину является наградой за терроризм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru