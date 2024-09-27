Арабские делегации отказались слушать выступление Нетаньяху на Генассамблее ООН

Как свидетельствует трансляция мероприятия, когда израильского политика пригласили на трибуну, десятки дипломатов, в первую очередь из арабских стран, встали и покинули зал.

В итоге Нетаньяху пришлось выступать в полупустом зале, в том числе и потому, что некоторые делегации предпочли вовсе не приходить на его выступление.

Ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов заявил, что за счёт атак на Ливан Нетаньяху пытается решить внутренние политические проблемы на фоне неудач по борьбе с ХАМАС, пишут «Известия».