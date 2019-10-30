В закрытии израильских посольств обвинили Нетаньяху

«У нас сейчас функционирует правительство переходного периода и, не имея всех полномочий, пытается изменить в одностороннем порядке условия работы МИДа, которые существовали десятилетиями. Кроме того, уже год не утверждён бюджет министерства и финансирование происходит по одной двенадцатой доле бюджета прошлого года, что, конечно, не соответствует сегодняшнему бюджету», - рассказал Векслер.

По его словам, проблемы в израильском министерстве иностранных дел назревали уже давно.

Это всё нарастало постепенно. Ещё совсем недавно наш премьер-министр Биньямин Нетаньяху был и главой правительства, и министром обороны, и министром иностранных дел. Но уже много лет все важные вопросы, которые раньше решались в МИДе, решаются у главы правительства. У министерства иностранных дел выхолощены многие его серьёзные функции. Правительство тем самым создало такую ситуацию, что коренным мидовцам это очень и очень не нравится. МИД ослаблен, растаскан по нескольким министерства и давно уже не функционирует как единое целое. А когда переходное правительство, которое даже не имеет права этого делать, проводит через министерство финансов какие-то изменения в бюджете, все встают на дыбы и стараются остановить изменения», - добавил Векслер.

Ранее власти Израиля упростили процедуру получения политического убежища для граждан России. Утверждается, что такое решение стало следствием увеличения числа граждан РФ, прибывающих в страну в качестве туристов и затем обращающихся к властям страны с просьбой остаться жить и работать.

