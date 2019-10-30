В закрытии израильских посольств обвинили Нетаньяху
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля в эфире НСН назвал причину закрытия диппредставительств страны по всему миру.
Посольство Израиля в Москве вынуждено свернуть свою работу из-за сокращения финансирования. Как говорится в заявлении диппредставительства еврейского государства, израильское министерство финансов «нарушило договорённости». В ход в посольство на Большой Ордынке уже закрыт.
Дипломатические представительства Израиля закрываются по всем миру в связи с забастовкой, объявленной рабочим комитетом МИД и Минобороны страны. Как заявляют протестующие, это стало единственной возможностью выразить несогласие с решением Минфина сократить расходы израильских дипломатов и представителей по всей планете.
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН объяснил причины закрытия диппредстваительств.
«У нас сейчас функционирует правительство переходного периода и, не имея всех полномочий, пытается изменить в одностороннем порядке условия работы МИДа, которые существовали десятилетиями. Кроме того, уже год не утверждён бюджет министерства и финансирование происходит по одной двенадцатой доле бюджета прошлого года, что, конечно, не соответствует сегодняшнему бюджету», - рассказал Векслер.
По его словам, проблемы в израильском министерстве иностранных дел назревали уже давно.
Это всё нарастало постепенно. Ещё совсем недавно наш премьер-министр Биньямин Нетаньяху был и главой правительства, и министром обороны, и министром иностранных дел. Но уже много лет все важные вопросы, которые раньше решались в МИДе, решаются у главы правительства. У министерства иностранных дел выхолощены многие его серьёзные функции. Правительство тем самым создало такую ситуацию, что коренным мидовцам это очень и очень не нравится. МИД ослаблен, растаскан по нескольким министерства и давно уже не функционирует как единое целое. А когда переходное правительство, которое даже не имеет права этого делать, проводит через министерство финансов какие-то изменения в бюджете, все встают на дыбы и стараются остановить изменения», - добавил Векслер.
Ранее власти Израиля упростили процедуру получения политического убежища для граждан России. Утверждается, что такое решение стало следствием увеличения числа граждан РФ, прибывающих в страну в качестве туристов и затем обращающихся к властям страны с просьбой остаться жить и работать.
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