Израиль призывает Россию смягчить приговор арестованному туристу

Израиль просит Россию проявить снисходительность к израильскому туристу, арестованному по обвинению в связи с наркотиками. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на соответствующее заявление премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, передает Североамериканское бюро НСН.

По данным издания, речь идет о 26-летнем израильском гражданине Нааме Иссахаре, который был приговорен к 7,5 годам тюрьмы после ареста в аэропорту Москвы в апреле текущего года.

Также в заявлении Нетаньяху отклонил возможность обмена с задержанным в Израиле россиянином Алексеем Бурковым, который был арестован в 2015 году по обвинению США в мошенничестве с кредитными картами. В заявлении премьер-министра говорится, что «нет возможности предотвратить экстрадицию Буркова в США».

