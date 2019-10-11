Израиль призывает Россию смягчить приговор арестованному туристу
Израиль просит Россию проявить снисходительность к израильскому туристу, арестованному по обвинению в связи с наркотиками. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на соответствующее заявление премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, передает Североамериканское бюро НСН.
По данным издания, речь идет о 26-летнем израильском гражданине Нааме Иссахаре, который был приговорен к 7,5 годам тюрьмы после ареста в аэропорту Москвы в апреле текущего года.
Также в заявлении Нетаньяху отклонил возможность обмена с задержанным в Израиле россиянином Алексеем Бурковым, который был арестован в 2015 году по обвинению США в мошенничестве с кредитными картами. В заявлении премьер-министра говорится, что «нет возможности предотвратить экстрадицию Буркова в США».
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