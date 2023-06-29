Нетаньяху: Израиль опасается, что Иран получит «Железный купол» через Украину
Израиль не может разрешить передачу Украине системы противоракетной обороны «Железный купол» из-за опасений, что система попадет в руки Ирана. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Wall Street Journal.
«Если эта система попадет в руки Ирана, миллионы израильтян останутся беззащитными и будут в опасности», — отметил политик.
Wall Street Journal указал, что Нетаньяху отверг призывы ряда законодателей США и чиновников Киева присоединиться к усилиям Запада по вооружению Украины. Как отметил премьер, у Иерусалима есть опасения, которых «нет ни у кого из западных союзников» Киева. Кроме того, Нетаньяху заявил, что стремится обеспечить «свободу действий» своей страны в Сирии.
Ранее экс-бригадный генерал Израиля Яков Нагель допустил, что Израиль опасается передавать Киеву «Железный купол», так как боится перехвата технологий Россией, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru