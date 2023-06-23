Израиль обеспокоен появлением переданного Украине западного оружия у своих границ
Противотанковое оружие, переданное западными странами Украине, замечено у границ Израиля. Об этом заявил глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Он выразил опасение, что поставляемое Киеву вооружение может оказаться у Ирана и будет использовано против Тель-Авива. ,
Таким образом в интервью Jerusalem Post премьер-министр прокомментировал отказ Израиля предоставить Украине военную помощь, на чём настаивает Киев. Еще одной причиной позиции Тель-Авива Нетаньяху назвал взаимодействие с Россией. Он, в частности, напомнил о присутствии военной авиации РФ в Сирии.
Премьер-министр подчеркнул, что Израиль выступает за урегулирование конфликта на Украине, вместе с тем, считает правильным «сбалансированный подход» по ситуации, которого придерживается Тель-Авив. По словам Нетаньяху, большинство западных лидеров выражают понимание такой позиции.
Ранее Израиль выступил с официальным осуждением спецоперации России на Украине, однако отказался присоединиться к санкциям и не намерен поставлять летальное вооружение Киеву.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кремль счёл угрозой мировой безопасности «накачку» Украины оружием
- Евросоюз расширил санкционные списки за причастность к «депортации детей»
- Теннисист Хачанов снялся с Уимблдона
- МИД Украины назвал нестабильные поставки снарядов проблемой контрнаступления
- Обама: Многие русскоговорящие в Крыму хотели присоединения к России
- Израиль обеспокоен появлением переданного Украине западного оружия у своих границ
- В Волгоградской области более 60 тыс. человек остались без воды
- Путин сменил послов России в Гвинее и Мьянме
- На Украине пройдут учения на случай ЧП на Запорожской АЭС
- Клубы НХЛ отказались от акций в поддержку ЛГБТ перед матчами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru