Израиль обеспокоен появлением переданного Украине западного оружия у своих границ

Противотанковое оружие, переданное западными странами Украине, замечено у границ Израиля. Об этом заявил глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Он выразил опасение, что поставляемое Киеву вооружение может оказаться у Ирана и будет использовано против Тель-Авива. ,

Таким образом в интервью Jerusalem Post премьер-министр прокомментировал отказ Израиля предоставить Украине военную помощь, на чём настаивает Киев. Еще одной причиной позиции Тель-Авива Нетаньяху назвал взаимодействие с Россией. Он, в частности, напомнил о присутствии военной авиации РФ в Сирии.

Минобороны Израиля не подтвердило передачу Киеву танков «Меркава»

Премьер-министр подчеркнул, что Израиль выступает за урегулирование конфликта на Украине, вместе с тем, считает правильным «сбалансированный подход» по ситуации, которого придерживается Тель-Авив. По словам Нетаньяху, большинство западных лидеров выражают понимание такой позиции.

Ранее Израиль выступил с официальным осуждением спецоперации России на Украине, однако отказался присоединиться к санкциям и не намерен поставлять летальное вооружение Киеву.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ОружиеУкраинаИзраиль

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