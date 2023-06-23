Израиль обеспокоен появлением переданного Украине западного оружия у своих границ

Противотанковое оружие, переданное западными странами Украине, замечено у границ Израиля. Об этом заявил глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Он выразил опасение, что поставляемое Киеву вооружение может оказаться у Ирана и будет использовано против Тель-Авива. ,

Таким образом в интервью Jerusalem Post премьер-министр прокомментировал отказ Израиля предоставить Украине военную помощь, на чём настаивает Киев. Еще одной причиной позиции Тель-Авива Нетаньяху назвал взаимодействие с Россией. Он, в частности, напомнил о присутствии военной авиации РФ в Сирии.