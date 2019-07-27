Немецкий политолог заявил о несовпадении мнения граждан и элиты страны о России
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал о политических приоритетах элиты Германии и граждан страны.
Соглaсно результaтaм опросa, проведенного гaзетой Der Tagesspiegel, зa создaние более крепких отношений с РФ выступaют 72% грaждaн стрaны из восточной Гермaнии и 54% - из зaпaдной.
Кроме того, издaние отмечaет, что жители стрaны вырaжaют недовольство введенными сaнкциями Зaпaдa против России.
Немецкий политолог Александр Рар отметил объективность опроса, опубликованного гaзетой Der Tagesspiegel. В эфире НСН он заявил, что аналогичные результаты напечатаны и другими СМИ.
«Данные опроса абсолютно объективны. Никто их никогда не скрывал. В других изданиях они тоже публикуются. Но если вы опросите главных редакторов, журналистов, политиков о России, результаты будут другими. У руководящей части элиты негативное отношение к России. Элиты считают, что должны стоять на стороне демократии, защиты прав Украины», - отметил Рар.
Эксперт заявил, что мнение простых немцев поддерживают оппозиционные партии.
«Есть партии, левые и правые оппозиционеры, такие как, например, «Альтернатива для Германии - у них тоже пророссийская позиция. Они хотят получить поддержку на выборах от избирателей и получают ее все больше. Мейнстримовские партии считают, что отношения с Россией – это не тот вопрос, который должен волновать избирателей. На первому месте у них либеральная революция, борьба с фейкньюс, борьба за различные свободы, экология – борьба с ухудшением климата, а также социальные вопросы. Отношения с Россией, Китаем, США занимают 5-7 позиции политической повестки», - пояснил политолог.
Ранее в эфире НСН Александр Рар объяснил, почему ЕС пострадал от санкций больше, чем Россия.
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