Немецкий политолог заявил о несовпадении мнения граждан и элиты страны о России

Эксперт заявил, что мнение простых немцев поддерживают оппозиционные партии.

«Есть партии, левые и правые оппозиционеры, такие как, например, «Альтернатива для Германии - у них тоже пророссийская позиция. Они хотят получить поддержку на выборах от избирателей и получают ее все больше. Мейнстримовские партии считают, что отношения с Россией – это не тот вопрос, который должен волновать избирателей. На первому месте у них либеральная революция, борьба с фейкньюс, борьба за различные свободы, экология – борьба с ухудшением климата, а также социальные вопросы. Отношения с Россией, Китаем, США занимают 5-7 позиции политической повестки», - пояснил политолог.

Ранее в эфире НСН Александр Рар объяснил, почему ЕС пострадал от санкций больше, чем Россия.

