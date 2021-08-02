Пашиняна назначили премьер-министром Армении
2 августа 202111:34
Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении указом президента.
До этого он исполнял обязанности главы правительства. Ранее партия Пашиняна «Гражданский договор» выиграла выборы в парламент Армении, набрав 53,2% голосов.
Другие места в парламенте занял блок «Армения» Роберта Кочаряна. Партия набрала 21,04% голосов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru