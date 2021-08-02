Пашиняна назначили премьер-министром Армении

Регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму открылась в столице Собянин назвал ущерб от эпидемии коронавируса для экономики Москвы В Москве начали производить лифты с системой бесконтактного управления Срок приема заявок на гранты для инновационных проектов продлены до ноября Повышенный уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары