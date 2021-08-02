Пашиняна назначили премьер-министром Армении

Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении указом президента.

Пашинян предложил разместить мониторинговую миссию ОДКБ на армяно-азербайджанской границе

До этого он исполнял обязанности главы правительства. Ранее партия Пашиняна «Гражданский договор» выиграла выборы в парламент Армении, набрав 53,2% голосов.

Другие места в парламенте занял блок «Армения» Роберта Кочаряна. Партия набрала 21,04% голосов.

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ФОТО: Фото со страницы Никола Пашиняна в Facebook
ТЕГИ:Премьер-министрАрменияНикол Пашинян
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