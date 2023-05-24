Белоруссия заявила о готовности провести переговоры по Украине на своей территории

Белоруссия готова к проведению переговоров по поводу ситуации на Украине на своей территории. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, сообщило агентство ТАСС.

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Он добавил, что в Минске уже состоялось три раунда российско-украинских переговоров в 2022 году. Вольфович подчеркнул, что Белоруссия готова к возобновлению диалога между двумя странами и к созданию для этого необходимых условий.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия солидарна с Западом в том, что конфликт на Украине не должен быть заморожен. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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