Белоруссия заявила о готовности провести переговоры по Украине на своей территории

Он добавил, что в Минске уже состоялось три раунда российско-украинских переговоров в 2022 году. Вольфович подчеркнул, что Белоруссия готова к возобновлению диалога между двумя странами и к созданию для этого необходимых условий.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия солидарна с Западом в том, что конфликт на Украине не должен быть заморожен. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

