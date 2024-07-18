«Нет превосходства»: Полномасштабную операцию КНР на Тайване назвали маловероятной
В Китае давно обозначили, при каких сценариях возможен силовой захват Тайваня, например, в случае смены названия государства или объявления им независимости, заявил НСН востоковед Андрей Карнеев.
Китай не имеет и не будет еще несколько лет иметь явного военно-технического преимущества для проведения полномасштабной операции на Тайване, заявил НСН руководитель школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев.
Эксперты правительства Японии сообщили, что Вооруженные силы КНР могут в течение недели совершить крупномасштабную десантную операцию на Тайване с использованием транспортных вертолетов и морских сил для захвата ключевых объектов острова. К такому выводу они пришли на основе анализа учений китайских войск в 2023 году, пишет издание «Иомиури». Корнеев отметил, что это очень маловероятный исход событий.
«Вряд ли это можно прогнозировать. Вероятность таких событий крайне мала. В Китае еще много лет назад сформулировали, в каких случаях он будет вынужден прибегнуть к какому-то силовому сценарию, в частности, если на Тайване объявят независимость, поменяют название государства или Тайвань подвергнется нападению третьей силы. Но мы понимаем, что это маловероятно», - пояснил он.
Также Карнеев подчеркнул, что Китай сегодня не имеет явного военного преимущества для проведения такой операции.
«Считается, что Китай пока еще не имеет и не будет иметь решающего венно-технического преимущества в ближайшие несколько лет. Условий для силовых действий на сегодняшний день нет. При том, что Тайвань благодаря США тоже не сидит сложа руки.», - отметил он.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп также заявил, что Тайвань должен платить США за защиту от Китая, так как он ничего не дает Америке и, более того, отобрал весь чиповый бизнес. Комментируя эти слова Трампа, Карнеев отметил, что экс-президент США сейчас ведет недальновидную политику.
«Странно, что Трамп такое заявил. Когда он пришел к власти, он как раз нарушил некоторое табу, связанное с тем, что США, хоть и всячески поддерживали Тайвань, но номинально всегда выступали в поддержку принципа "одного Китая". А Трамп повысил уровень контактов с Тайванем, у него даже был телефонный разговор с экс-президентом Тайваня Цай Инвэнь, что вызвало негативную реакцию Китая. Потому мы сегодня видим какую-то непоследовательность. Возможно, уже в случае избрания президентом он будет действовать более аккуратно», - подытожил он.
Ранее стало известно, что Китай приостановил консультации с США по контролю и нераспространению вооружения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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