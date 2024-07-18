«Нет превосходства»: Полномасштабную операцию КНР на Тайване назвали маловероятной

«Вряд ли это можно прогнозировать. Вероятность таких событий крайне мала. В Китае еще много лет назад сформулировали, в каких случаях он будет вынужден прибегнуть к какому-то силовому сценарию, в частности, если на Тайване объявят независимость, поменяют название государства или Тайвань подвергнется нападению третьей силы. Но мы понимаем, что это маловероятно», - пояснил он.

Также Карнеев подчеркнул, что Китай сегодня не имеет явного военного преимущества для проведения такой операции.

«Считается, что Китай пока еще не имеет и не будет иметь решающего венно-технического преимущества в ближайшие несколько лет. Условий для силовых действий на сегодняшний день нет. При том, что Тайвань благодаря США тоже не сидит сложа руки.», - отметил он.