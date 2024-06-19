США одобрили продажу Тайваню беспилотников и ракет на $360 млн

США объявили о контрактах на сумму $360,2 млн на продажу Тайваню беспилотников ALTIUS 600M-V, барражирующих боеприпасов Switchblade 300 и сопутствующего оборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский Госдепартамент и входящее в структуру Пентагона профильное правительственное ведомство, ответственное в том числе за поставки вооружений за границу по межправительственным контрактам.

Отмечается, что запрос на покупку систем направило Соединенным Штатам Тайбэйское экономическое и культурное представительство. Согласно контракту, Тайвань получит 291 беспилотник, 720 боеприпасов Switchblade 300, пусковые и наземные системы, транспорт для перевозки. Кроме того, предусмотрено обучение личного состава, предоставление запчастей, техническое обслуживание.

Как отметили в США, контракты отвечают «национальным, экономическим интересам и интересам безопасности» страны и не изменят «базовый военный баланс» в регионе. Госдепартамент выдал разрешение на выполнение договоренностей, администрация страны уведомила Конгресс, законодательная ветвь власти должна изучить договоренности в течение 30 дней.

Ранее президент США Джо Байден допустил отправку американских военных на Тайвань в случае нападения Китая, напоминает Ura.ru.

