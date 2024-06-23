СМИ: Китай может вернуть контроль над Тайванем без единого выстрела
Пекин может вернуть контроль над Тайванем с помощью «карантина», не сделав при этом ни единого выстрела, сообщает CNN со ссылкой на доклад вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.
Аналитики в США считают ключевыми два варианта возможных действий Китая: полномасштабное вторжение или военная блокада. При этом Центр заявляет еще об одном пути – «карантине». Пекин может инициировать «полный или частичный карантин» на Тайване, ограничив доступ в порты острова, что перекроет жизненно важные поставки. В этом случае Вашингтон окажется в затруднительном положении. Если американские военные корабли или самолеты вмешаются в подобную операцию Береговой охраны КНР, то США могут рассматриваться как инициатор военных действий.
Ранее стало известно, что план США по защите Тайваня предусматривает массовое применение беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru