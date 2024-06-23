СМИ: Китай может вернуть контроль над Тайванем без единого выстрела

Аналитики в США считают ключевыми два варианта возможных действий Китая: полномасштабное вторжение или военная блокада. При этом Центр заявляет еще об одном пути – «карантине». Пекин может инициировать «полный или частичный карантин» на Тайване, ограничив доступ в порты острова, что перекроет жизненно важные поставки. В этом случае Вашингтон окажется в затруднительном положении. Если американские военные корабли или самолеты вмешаются в подобную операцию Береговой охраны КНР, то США могут рассматриваться как инициатор военных действий.

Ранее стало известно, что план США по защите Тайваня предусматривает массовое применение беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

