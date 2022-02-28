Дерипаска потребовал у ЦБ объяснить резкое повышение ключевой ставки
Российский предприниматель, миллиардер Олег Дерипаска потребовал у ЦБ объяснить резкое повышение ключевой ставки до 20% и решение обязать экспортеров продавать 80% валютной выручки, сообщает ряд СМИ.
Он подчеркнул, что хочет ясности в экономической политике России в ближайшие три месяца.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что мера по резкому увеличению ставки ЦБ была принята для отражения атаки на рубль, но, по мнению экономиста, только ее недостаточно для укрепления российской валюты.
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