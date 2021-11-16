Востоковед: Байден пытается объединиться с Си Цзиньпином против мигрантов из Белоруссии
Переговоры КНР и США больше нужны Байдену, так как ему важно показать свой контроль над ситуацией в мире, заявил востоковед Николай Вавилов.
Встреча Си Цзиньпина и Байдена не повлияет на стремление Китая к усилению своих позиций по ряду вопросов, но отразится на белорусско-польском вопросе и присутствие НАТО в Черном море. Об это в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил востоковед Николай Вавилов.
Ранее генсек КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден в ходе онлайн-встречи договорились о мирном сосуществовании. По мнению российского регионалиста, данные переговоры были больше нужны штатам, чем Китаю.
«Но обращает на себя внимание то, что переговоры шли три часа – это нестандартно. Их предыдущие длинные переговоры длились около часа: тогда Байден поздравлял Си Цзиньпина с Китайским новым годом. Важно вспомнить, что глава КНР был последним из крупнейших лидеров, кто поздравил президента США со вступлением на должность», - подчеркнул востоковед.
По его словам, переговоры прошли в обстановке активного продвижения интересов Китая и крайне низких внутриполитических рейтингов Байдена при расколе в его команде.
«Байдену очень важно показать свой контроль над ситуацией в мире, особенно после политического поражения в Афганистане. Он хочет продемонстрировать, что контролирует Китай. Но фактически очевидно, что на намерения Китая усиливать свое влияние и в отношении Юго-Восточной Азии, и на европейской повестке, и в климатическом вопросе, это вряд ли повлияет. Хотя, конечно, одна из основных целей Байдена – вовлечь Китай в климатическую повестку», - рассказал Вавилов.
По его мнению, примирительный настрой переговоров может повлиять на общую картину отношений России и США по европейской повестке.
«В треугольнике Россия-Китай-Соединенные Штаты, как правило, последние, достигнув определенного, пусть и временного, консенсуса с КНР, начинают очень активно действовать на европейском направлении. В случае временного осложнения конфликта по тайваньскому и по азиатским вопросам с Китаем, США используют давление в качестве дипломатического ресурса для активизации конфликтов в Восточной Европе. Для России это означает, что давление по белорусско-польскому вопросу и по присутствию НАТО в Черном море будет возрастать», - отметил востоковед.
По его мнению, это происходит потому, что в администрации США осознают невозможность одновременного давления и на Китай, и на Россию.
«Поэтому весь смысл повестки был в том, чтобы попытаться хотя бы временно убрать противоречия с Китаем, чтобы попробовать сконцентрировать усилия в Черном море и на белорусско-польской границе», - заявил Вавилов.
При этом он считает, что «перетянуть» Китай на сторону США достаточно сложно, хотя они и предпринимают попытки для этого.
«На протяжении двух сроков правления Си Цзиньпина видно, что он выстраивает свою собственную политику, которая во много расходится с интересами Соединенных Штатов», - заключил Вавилов.
В ходе встречи президент США Джо Байден и генеральный секретарь КНР Си Цзиньпин обсудили вопросы по Тибету, Гонконгу и Тайвани. Китайский лидер отметил, что «здоровые и стабильные» отношения двух стран помогут поддержать спокойную обстановку в мире и эффективно отреагировать на глобальные вызовы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+36 818 / сут.
Умерли
258 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+33 891 / сут.
- Хуснуллин: Обнаруженная под Азовским морем вода оказалась питьевой
- Режиссер монтажа фильма «Разжимая кулаки» получила награду Европейской киноакадемии
- Заболевших COVID-19 после прививки россиян лишат сертификата о вакцинации
- Польские силовики открыли огонь по мигрантам
- Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным миграционный кризис
- В России подтвердили менее 37 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
- В правительстве пообещали тщательно отрабатывать введение QR-кодов на транспорте
- В Москве сократилось количество преступлений
- РФПИ: ВОЗ может одобрить «Спутник V» до конца года
- Россия возобновит авиасообщение с пятью странами с 1 декабря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru