Востоковед: Байден пытается объединиться с Си Цзиньпином против мигрантов из Белоруссии

Переговоры КНР и США больше нужны Байдену, так как ему важно показать свой контроль над ситуацией в мире, заявил востоковед Николай Вавилов.

Встреча Си Цзиньпина и Байдена не повлияет на стремление Китая к усилению своих позиций по ряду вопросов, но отразится на белорусско-польском вопросе и присутствие НАТО в Черном море. Об это в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил востоковед Николай Вавилов.

Ранее генсек КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден в ходе онлайн-встречи договорились о мирном сосуществовании. По мнению российского регионалиста, данные переговоры были больше нужны штатам, чем Китаю.

«Но обращает на себя внимание то, что переговоры шли три часа – это нестандартно. Их предыдущие длинные переговоры длились около часа: тогда Байден поздравлял Си Цзиньпина с Китайским новым годом. Важно вспомнить, что глава КНР был последним из крупнейших лидеров, кто поздравил президента США со вступлением на должность», - подчеркнул востоковед.

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По его словам, переговоры прошли в обстановке активного продвижения интересов Китая и крайне низких внутриполитических рейтингов Байдена при расколе в его команде.

«Байдену очень важно показать свой контроль над ситуацией в мире, особенно после политического поражения в Афганистане. Он хочет продемонстрировать, что контролирует Китай. Но фактически очевидно, что на намерения Китая усиливать свое влияние и в отношении Юго-Восточной Азии, и на европейской повестке, и в климатическом вопросе, это вряд ли повлияет. Хотя, конечно, одна из основных целей Байдена – вовлечь Китай в климатическую повестку», - рассказал Вавилов.

По его мнению, примирительный настрой переговоров может повлиять на общую картину отношений России и США по европейской повестке.

«В треугольнике Россия-Китай-Соединенные Штаты, как правило, последние, достигнув определенного, пусть и временного, консенсуса с КНР, начинают очень активно действовать на европейском направлении. В случае временного осложнения конфликта по тайваньскому и по азиатским вопросам с Китаем, США используют давление в качестве дипломатического ресурса для активизации конфликтов в Восточной Европе. Для России это означает, что давление по белорусско-польскому вопросу и по присутствию НАТО в Черном море будет возрастать», - отметил востоковед.

По его мнению, это происходит потому, что в администрации США осознают невозможность одновременного давления и на Китай, и на Россию.

«Поэтому весь смысл повестки был в том, чтобы попытаться хотя бы временно убрать противоречия с Китаем, чтобы попробовать сконцентрировать усилия в Черном море и на белорусско-польской границе», - заявил Вавилов.

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При этом он считает, что «перетянуть» Китай на сторону США достаточно сложно, хотя они и предпринимают попытки для этого.

«На протяжении двух сроков правления Си Цзиньпина видно, что он выстраивает свою собственную политику, которая во много расходится с интересами Соединенных Штатов», - заключил Вавилов.

В ходе встречи президент США Джо Байден и генеральный секретарь КНР Си Цзиньпин обсудили вопросы по Тибету, Гонконгу и Тайвани. Китайский лидер отметил, что «здоровые и стабильные» отношения двух стран помогут поддержать спокойную обстановку в мире и эффективно отреагировать на глобальные вызовы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыРоссияКитайКНРСША
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