Востоковед: Байден пытается объединиться с Си Цзиньпином против мигрантов из Белоруссии

По его словам, переговоры прошли в обстановке активного продвижения интересов Китая и крайне низких внутриполитических рейтингов Байдена при расколе в его команде.

«Байдену очень важно показать свой контроль над ситуацией в мире, особенно после политического поражения в Афганистане. Он хочет продемонстрировать, что контролирует Китай. Но фактически очевидно, что на намерения Китая усиливать свое влияние и в отношении Юго-Восточной Азии, и на европейской повестке, и в климатическом вопросе, это вряд ли повлияет. Хотя, конечно, одна из основных целей Байдена – вовлечь Китай в климатическую повестку», - рассказал Вавилов.

По его мнению, примирительный настрой переговоров может повлиять на общую картину отношений России и США по европейской повестке.

«В треугольнике Россия-Китай-Соединенные Штаты, как правило, последние, достигнув определенного, пусть и временного, консенсуса с КНР, начинают очень активно действовать на европейском направлении. В случае временного осложнения конфликта по тайваньскому и по азиатским вопросам с Китаем, США используют давление в качестве дипломатического ресурса для активизации конфликтов в Восточной Европе. Для России это означает, что давление по белорусско-польскому вопросу и по присутствию НАТО в Черном море будет возрастать», - отметил востоковед.

По его мнению, это происходит потому, что в администрации США осознают невозможность одновременного давления и на Китай, и на Россию.

«Поэтому весь смысл повестки был в том, чтобы попытаться хотя бы временно убрать противоречия с Китаем, чтобы попробовать сконцентрировать усилия в Черном море и на белорусско-польской границе», - заявил Вавилов.