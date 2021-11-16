Эсминец ВМС США начал переход из Черного в Средиземное море

Отмечается, что судно начало «запланированный южный транзит из Черного в Средиземное море после проведения морских операций и учений вместе с союзниками и партнерами НАТО».

Ранее Porter и штабной корабль Mount Whitney ВМС США провели учения в международных водах у берегов Румынии, напоминает RT. В мероприятиях участвовали боевые корабли Турции, Румынии и Украины, пишет РИА ФАН.

