«Афромайдан» для Макрона: Переворот в Габоне назвали «эффектом домино»

Накануне военные Габона по телевидению объявили об отмене результатов выборов президента, которые прошли 26 августа, и роспуске государственных институтов, передает AFP. Al Jazeera пишет о закрытии государственных границ. Семья президента Габона Али Бонго Ондимбы правит страной почти 60 лет, теперь он переизбрался на третий срок. Сергей Федоров считает, что в Габоне начался очередной «африканский майдан», который добавит проблем президенту Франции Эммануэлю Макрону.

«Это эффект домино, о котором говорили многие во Франции. Нестабильность возрастает, недовольство чувствуется. Ондимба был большим другом Франции, страна его поддерживала. Его уход с политической сцены будет сопровождаться изменением политики этой страны и новых властей. Если Габон был для Франции важной страной для ее присутствия в Африке, то это еще более дестабилизирует французскую политику в этом регионе. Такой эффект беспокоит Париж. Африканские страны недовольны французской политикой, влиянием. Будем считать, что это очередной африканский "майдан"», - сказал Федоров.

Он также рассказал о недовольстве жителей африканских стран ситуацией с использованием минеральных ресурсов континента и доходов от их продажи. По словам Федорова, от этого обогащаются местные элиты, а остальным достаются «крохи».

«Даже если есть хорошие минеральные ресурсы, то они мало используются… Это уходит на Запад, в ту же Францию. Например, в Нигере от продажи урановой руды в стране остается 10% от этой стоимости. Обогащается местная элита, в том числе которая находится у власти, а остальным достаются крохи. В этом плане нужно что-то менять, развивать экономику этих стран. Отсюда и вопросы миграции, которые очень беспокоят всю Европу», - резюмировал собеседник НСН.