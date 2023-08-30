«Афромайдан» для Макрона: Переворот в Габоне назвали «эффектом домино»
События в Габоне еще больше дестабилизируют политику Франции в африканском регионе, отметил в эфире НСН Сергей Федоров.
Военный переворот в Габоне является эффектом домино после захвата власти в Нигере, заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в интервью НСН. По его словам, ключевая проблема в том, что африканские страны недовольны своими прозападными лидерами и французским влиянием.
Накануне военные Габона по телевидению объявили об отмене результатов выборов президента, которые прошли 26 августа, и роспуске государственных институтов, передает AFP. Al Jazeera пишет о закрытии государственных границ. Семья президента Габона Али Бонго Ондимбы правит страной почти 60 лет, теперь он переизбрался на третий срок. Сергей Федоров считает, что в Габоне начался очередной «африканский майдан», который добавит проблем президенту Франции Эммануэлю Макрону.
«Это эффект домино, о котором говорили многие во Франции. Нестабильность возрастает, недовольство чувствуется. Ондимба был большим другом Франции, страна его поддерживала. Его уход с политической сцены будет сопровождаться изменением политики этой страны и новых властей. Если Габон был для Франции важной страной для ее присутствия в Африке, то это еще более дестабилизирует французскую политику в этом регионе. Такой эффект беспокоит Париж. Африканские страны недовольны французской политикой, влиянием. Будем считать, что это очередной африканский "майдан"», - сказал Федоров.
Он также рассказал о недовольстве жителей африканских стран ситуацией с использованием минеральных ресурсов континента и доходов от их продажи. По словам Федорова, от этого обогащаются местные элиты, а остальным достаются «крохи».
«Даже если есть хорошие минеральные ресурсы, то они мало используются… Это уходит на Запад, в ту же Францию. Например, в Нигере от продажи урановой руды в стране остается 10% от этой стоимости. Обогащается местная элита, в том числе которая находится у власти, а остальным достаются крохи. В этом плане нужно что-то менять, развивать экономику этих стран. Отсюда и вопросы миграции, которые очень беспокоят всю Европу», - резюмировал собеседник НСН.
64-летний президент Али Бонго Ондимба, занимающий пост c 2009 года, набрал на выборах 64,27% голосов, тем самым переизбравшись на третий срок. Его главный соперник, профессор экономики Альберт Ондо Осса, набрал, по официальным данным, 30,77%.
Голосование прошло при отсутствии международных наблюдателей, комендантском часе на территории всего Габона и приостановке доступа к интернету. Некоторые избирательные участки открылись с сильным опозданием, передает «Радиоточка НСН».
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