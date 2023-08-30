«Покончим с режимом»: Военные Габона отказались признать переизбрание президента Ондимбы

В среду Государственный избирательный центр Габона сообщил, что действующий президент Али бен Бонго Ондимба набрал 64,2% голосов на выборах и был переизбран на третий срок. Политик возглавляет республику с 2009 года, он стал президентом после смерти своего отца Омара Бонго Ондимбы, который занимал пост главы государства более 40 лет.

Ондимба-младший переизбрался еще на семь лет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Однако военные Габона заявили о намерении покончить с режимом.

По данным AFP, в столице республики Либревиле слышна стрельба, применяется автоматическое оружие.

