«Покончим с режимом»: Военные Габона отказались признать переизбрание президента Ондимбы
Военные Габона заявили по телевидению о роспуске институтов власти и отмене итогов состоявшихся в республике президентских и парламентских выборов, передает Agence France-Presse.
В среду Государственный избирательный центр Габона сообщил, что действующий президент Али бен Бонго Ондимба набрал 64,2% голосов на выборах и был переизбран на третий срок. Политик возглавляет республику с 2009 года, он стал президентом после смерти своего отца Омара Бонго Ондимбы, который занимал пост главы государства более 40 лет.
Ондимба-младший переизбрался еще на семь лет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Однако военные Габона заявили о намерении покончить с режимом.
По данным AFP, в столице республики Либревиле слышна стрельба, применяется автоматическое оружие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru