Полиция Еревана начала разгон протестующих у здания парламента

Армянская полиция начала разгон митинга у здания парламента в Ереване, сообщает РИА Новости.

По данным корреспондента агентства, силовики дали митингующим пять минут, чтобы покинуть территорию протестной акции. Полиция отмечает, что во время военного положения, действующего на территории Армении, проведение собраний запрещено.

Ранее представители армянской оппозиции выдвинули ультиматум премьер-министру республики Николу Пашиняну. Оппозиция требует отставки премьера, обещая в противном случае устроить акции протеста по всей стране и «решить вопрос ухода Пашиняна» до вечера четверга.

В Ереване в среду проходят акции протеста против мирного соглашения Армении и Азербайджана по ситуации в Нагорном Карабахе. Активисты называют документ «предательством», требуют аннулирования договора и отставки подписавшего его премьер-министра Никола Пашиняна.

