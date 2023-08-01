Белоруссия отвергла обвинения Польши в нарушении воздушного пространства

Министерство обороны Белоруссии заявило, что вертолеты вооруженных сил страны не нарушали воздушное пространство Польши, пишет РИА Новости.

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В Минске назвали надуманными обвинения в нарушении границы вертолетами Ми-24 и Ми-8. Польша обвинила Белоруссию для оправдания наращивания сил на границе, говорится в сообщении военного ведомства.

Минобороны отметило, что сообщения Варшавы о нарушении границы не подтверждены данными объективного контроля со стороны Польши.

Министерство национальной обороны Польши объявило о намерении увеличить количество войск на границе с Белоруссией. Варшава собирается перебросить на восток боевые вертолеты.

Министерство иностранных дел Польши вечером во вторник заявило о нарушении воздушной границы двумя белорусскими вертолетами. Во внешнеполитическое ведомство вызвали поверенного в делах Белоруссии Александра Чесновского, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вертолет Ми-8ГраницаПольшаБелоруссия

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