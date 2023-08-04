МИД Белоруссии: Польша не предоставила доказательств нарушения вертолетами границы
В МИД Белоруссии подтвердили получение ноты Польши о нарушении границы вертолетами, передает РИА Новости.
При этом в Минске заявили, что в документе нет неопровержимых доказательств нарушения границы.
В Минске ранее уже призвали Варшаву не нагнетать ситуацию после якобы нарушения белорусскими вертолетами воздушного пространства Польши. МИД Белоруссии заявил, что в среду в ведомство пригласили временного поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского. До дипломата довели, что сообщения о нарушении белорусскими вертолетами границы с Польшей не подтвердились.
Министерство иностранных дел Польши во вторник заявило о нарушении белорусскими вертолетами Ми-24 и Ми-8 воздушной границы республики. Варшава объявила о переброске дополнительных сил на восточную границу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru