МИД Белоруссии: Польша не предоставила доказательств нарушения вертолетами границы

В Минске ранее уже призвали Варшаву не нагнетать ситуацию после якобы нарушения белорусскими вертолетами воздушного пространства Польши. МИД Белоруссии заявил, что в среду в ведомство пригласили временного поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского. До дипломата довели, что сообщения о нарушении белорусскими вертолетами границы с Польшей не подтвердились.

Министерство иностранных дел Польши во вторник заявило о нарушении белорусскими вертолетами Ми-24 и Ми-8 воздушной границы республики. Варшава объявила о переброске дополнительных сил на восточную границу, передает «Радиоточка НСН».

