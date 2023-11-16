Эстония допустила полное закрытие погранпереходов с Россией
Глава пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар не исключил, что республика частично или полностью закроет пункты пропуска на границе с Россией. Об этом он заявил изданию Postimees.
Чиновник объявил возможное решение проблемой нелегальной миграции. По его словам, Эстония будет пропускать только тех, кто имеет законные основания для пересечение границы.
«В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пунктов пропуска», - сказал он.
Власти Финляндии приняли решение закрыть четыре пункта пропуска на границе с Россией. Мера будет действовать с 18 ноября 2023 года по 18 февраля 2024-го. Речь идет о КПП «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала», передает «Радиоточка НСН».
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