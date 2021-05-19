«Выглядит странно». Рыжков о решении Яшина соперничать с ним на выборах

«Оппозиция никогда не была едина, поэтому о расколе в ней речь идти не может. Вы можете вспомнить хоть один раз, когда оппозиция объединилась? Не было такого в нашей истории. Так что это обычный рабочий момент, оппозиция никогда не может ни о чем договориться», - сказал Рыжков.

При этом политик отметил, что Яшин с ним не советовался и его мотивы непонятны.

«Яшин со мной ничего не обсуждал. Более того, свою избирательную кампанию он начал с нападок на меня. Так что вряд ли этот человек хочет о чем-то говорить. Это выглядит странно. Он из Красносельского района, глава муниципалитета, при этом идет самовыдвиженцем в другой конец Москвы. Но это его право. Я заявил о том, что принял решение выдвигаться в Мосгордуму по 37-му одномандатному округу еще 21 апреля, и с этого момента начал активную работу: провожу встречи с муниципальными депутатами и активистами. Поэтому мне его мотивы непонятны. Раз он будет выдвигаться и регистрироваться, значит будем соперничать», - подчеркнул Рыжков.

Он заверил, что идет на выборы в Мосгордуму в хорошем настроении, отметив, что выдвижение Яшина осложняет задачу, но не отменяет ее.

«У меня огромный опыт парламентской работы. Моя цель – получить поддержку в избирателей в этом округе, включающем четыре московских района. Иду я от партии «Яблоко» и с ее поддержкой. В случае победы я вступлю во фракцию «Яблоко» в Мосгордуме. Конечно, это (выдвижение Яшина – прим. НСН) осложняет задачу, но не отменяет ее», - заключил собеседник НСН.

Ранее журналист Николай Сванидзе назвал Яшина в числе лидеров оппозиционных сил в России.

