«Выглядит странно». Рыжков о решении Яшина соперничать с ним на выборах
Бывший вице-спикер Госдумы заявил НСН, что российская оппозиция никогда не была едина, поэтому о расколе в ней речь идти не может.
Бывший вице-спикер Госдумы Владимир Рыжков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что готов к соперничеству с оппозиционером Ильей Яшиным на выборах в Мосгордуму, хотя считает его действия «странными». Ранее Яшин объявил, что идет на выборы в Мосгордуму по тому же округу, что и Рыжков. При этом поддержать Яшина якобы готовы команда Алексея Навального и журналист Алексей Пивоваров.
«Оппозиция никогда не была едина, поэтому о расколе в ней речь идти не может. Вы можете вспомнить хоть один раз, когда оппозиция объединилась? Не было такого в нашей истории. Так что это обычный рабочий момент, оппозиция никогда не может ни о чем договориться», - сказал Рыжков.
При этом политик отметил, что Яшин с ним не советовался и его мотивы непонятны.
«Яшин со мной ничего не обсуждал. Более того, свою избирательную кампанию он начал с нападок на меня. Так что вряд ли этот человек хочет о чем-то говорить. Это выглядит странно. Он из Красносельского района, глава муниципалитета, при этом идет самовыдвиженцем в другой конец Москвы. Но это его право. Я заявил о том, что принял решение выдвигаться в Мосгордуму по 37-му одномандатному округу еще 21 апреля, и с этого момента начал активную работу: провожу встречи с муниципальными депутатами и активистами. Поэтому мне его мотивы непонятны. Раз он будет выдвигаться и регистрироваться, значит будем соперничать», - подчеркнул Рыжков.
Он заверил, что идет на выборы в Мосгордуму в хорошем настроении, отметив, что выдвижение Яшина осложняет задачу, но не отменяет ее.
«У меня огромный опыт парламентской работы. Моя цель – получить поддержку в избирателей в этом округе, включающем четыре московских района. Иду я от партии «Яблоко» и с ее поддержкой. В случае победы я вступлю во фракцию «Яблоко» в Мосгордуме. Конечно, это (выдвижение Яшина – прим. НСН) осложняет задачу, но не отменяет ее», - заключил собеседник НСН.
Ранее журналист Николай Сванидзе назвал Яшина в числе лидеров оппозиционных сил в России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+7 920 / сут.
Умерли
117 тыс.+390 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 561 / сут.
- В КПРФ сочли угрозой журналистским расследованиям новый законопроект Госдумы
- Власти поощрят учеников казанской школы, помогавших в спасательной операции
- РФ присоединится к Конвенции о международной системе взыскания алиментов
- Молния ударила в крест Исаакиевского собора
- Минюст предложил разрешить заключенным пользоваться интернетом
- Лавров сделал замечание прервавшему его речь журналисту BBC
- ЕС потребовал от Белоруссии прекратить преследования журналистов
- «Роскосмос» впервые продаст оригинал спускаемого аппарата «Союза»
- В России за сутки выявили 7 920 новых случаев COVID-19
- Армения разместила военных на границе с Азербайджаном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru