Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму

Окружная избирательная комиссия официально отказала главе Красносельского округа столицы Илье Яшину в регистрации кандидатом на выборах. Об этом он сообщил в Facebook.

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Официальным основанием стало превышение брака в подписных листах. Яшин отметил, что все аргументы политика проигнорировали, а заявления граждан, подтверждающих свои подписи, отказались рассматривать.

Еще одним поводом для отказа Яшину на участие в выборах стало заявление кандидата от партии «ПАРНАС» Михаила Конева, который обвинил главу округа в использовании официального сайта депутатов для продвижения своей политической кампании.

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ФОТО: фото из твиттера
ТЕГИ:МосгордумаВыборыИлья Яшин
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