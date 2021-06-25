Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму
Окружная избирательная комиссия официально отказала главе Красносельского округа столицы Илье Яшину в регистрации кандидатом на выборах. Об этом он сообщил в Facebook.
Официальным основанием стало превышение брака в подписных листах. Яшин отметил, что все аргументы политика проигнорировали, а заявления граждан, подтверждающих свои подписи, отказались рассматривать.
Еще одним поводом для отказа Яшину на участие в выборах стало заявление кандидата от партии «ПАРНАС» Михаила Конева, который обвинил главу округа в использовании официального сайта депутатов для продвижения своей политической кампании.
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