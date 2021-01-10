Лукашенко не думает уходить

«Президент – это белка в колесе. Остановиться невозможно. Вот колесо вертится – ты бежишь, бежишь, бежишь. Наверное, пока, как в народе говорят, не скопытишься, не упадёшь. Поэтому привыкаешь, и такого ощущения, что вот ах, устал, всё, не хочу, ухожу и так далее – нет. Может, это и так, если бы ты думал об этом. Но об этом не думаешь», – заявил Лукашенко.

При этом признался, что уже не так остро воспринимает перспективу отставки, как раньше, отмечает ТАСС.

«Раньше это остро воспринимал, а сейчас – нет. Если нужно, буду помогать, чтобы сохранить кусочек этой страны, этой земли для детей», сказал белорусский президент.

Он сообщил, что на отдыхе не будет писать мемуары.

Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН рассказал, что Лукашенко будет вынужден оставить пост только при давлении со стороны России.

«Лукашенко напомнили, что необходимо выполнять обещания, связанные с разрешением политического кризиса. Очевидно, что он будет до последнего держаться за власть своими посиневшими пальцами, но силенок для того, чтобы удерживать стабильность в Белоруссии, у него нет. Поэтому он вынужден будет пойти на конституционную перестройку. Для того чтобы обеспечить свою личную безопасность, ему необходимо заручиться поддержкой гарантий со стороны России, иначе его ждет очень сложная судьба», - предостерег политолог.

