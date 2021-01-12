Лукашенко заявил о готовности к диалогу с оппозицией, но не с предателями

Власти Белоруссии готовы к диалогу с «любыми честными людьми», но «не с предателями». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на церемонии вручения премий «За духовное возрождение», «Белорусский спортивный Олимп» и спецпремии деятелям культуры и искусства.

Как сообщает БЕЛТА, в ходе церемонии белорусский лидер прокомментировал состоявшиеся накануне переговоры с Международной федерацией хоккея, на которых подтвердилось, что республика останется хозяйкой чемпионата мира 2021 года.

По словам Лукашенко, после переговоров «наши беглые обрушились на лучших наших друзей». Президент подчеркнул, что Белоруссия готова провести чемпионат «хоть завтра», и власти готовы «разговаривать с любыми честными людьми».

«Но не с предателями. Мы готовы вести диалог с любой оппозицией (вы это видели и знаете) по любым вопросам, начиная от конституционных изменений и заканчивая будущим нашей Беларуси», — добавил Лукашенко.

