Возвращение России в G7 нужно только Трампу

«На самом деле, идея заняться нашим возвращением принадлежит Трампу. Он – парень циничный. Я думаю, что ему, в общем, пофигу, вернется Россия, или нет, но, судя по всему, он, во-первых, симпатизирует лично Путину, а во-вторых, никак не симпатизирует своему предшественнику Бараку Обаме. Поскольку он считает, что это Барак Обама выгнал Путина из G8, он считает, что святая задача его, Дональда Трампа, вернуть туда Путина. Просто назло Обаме. И, повторяю, из личных симпатий к Путину. Но мы более-менее знаем, что думают об этом остальные члены G7, так что у Трампа будут большие проблемы с возвращением Путина. Кроме того, сам Путин еще не решил: возвращаться ему, или нет. Там история сложная, возможно это ему будет не так уж выгодно. Возвращение потребует от российского президента некоторых сдерживающих моментов в поведении, а он этого, возможно, и не захочет», - отметил Сванидзе.

Напомним, президент США Дональд Трамп поссорился с коллегами по G7 на саммите в Биаррице, после того как не нашел большей поддержки своей идеи о возвращении России в формат «Большой семёрки». Поддержал Трампа в желании вернуть Москву лишь премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который уходит вскоре в отставку. Против выступили лидеры Германии, Канады, Британии и Франции, а также глава Евросовета Дональд Туск. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ занял нейтральную позицию.

Стоит отметить, что тему возвращения России в G7, в таком случае снова бы превратившейся в G8, ранее поднял в разговоре с Трампом французский лидер Эммануэль Макрон. Почему президент Франции впоследствии отказался от своей идеи, в эфире НСН рассказал глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

«Он оговаривался, что нужно выполнить условия, которые вызвали уход России из “семёрки”, а именно украинский кризис. Во время встречи Макрона с Путиным речь шла о том, чтобы реанимировать нормандский формат и на основе каких-то подвижек в этом отношении поставить этот вопрос. Причем поставил он его перед Трампом, а Трамп не только его поддержал, а пошел еще дальше. Трамп выступил за то, чтобы на следующей сессии “семёрки” Россия фигурировала. Евросоюз занял отрицательную позицию, повторив что до разрешения украинского кризиса об этом речи пока быть не может. Макрон видимо не решился идти на конфликт с партнерами по Евросоюзу. Вот так выглядит ситуация. Иные толкования здесь просто не могут быть», — сказал эксперт.

Рaнее, 17 октября, в Белом доме зaявили, что Россия может принять учaстие в сaммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 годa, но кaк отдельный учaстник. Тaм же отметили, что дискуссия о восстaновлении формaтa G8 с учaстием России продолжaется, но решение будет принято позже.

