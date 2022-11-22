«Газпром» заявил об «оседании» на Украине газа для Молдавии
Российский газ, предназначенный для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз», «оседает» на Укарине, сообщает пресс-служба «Газпрома».
В сообщении говорится, что объём голубого топлива, который российская компания подаёт на ГИС «Суджа» для транзита в Молдову через территорию Украины, «превышает физический объём, передаваемый на границе Украины с Молдовой».
«Объём фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объём оседания на территории Украины - 52,52 млн куб. м газа», - отметили в «Газпроме».
В российской компании предупредили, что при сохранении транзитного дисбаланса с 28 ноября подача газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину будет сокращена в объёме суточной недопоставки.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Турция оказалась самым надёжным маршрутом для поставок газа в Европу, пишут «Известия».
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