Молдавия выделит 800 тысяч евро на аудит задолженности перед «Газпромом»

Сообщается, что денежные средства уйдут на аудит долга АО «Молдовагаз» перед отечественным газовым концерном, а также перед корпорацией «Факторинг-Финанс», которой «Газпром» передал права на долг Молдавии в размере 1,2 млрд долларов.

Отмечается, что аудит будет включать в себя уточнение задолженности АО «Молдовагаз» перед «Газпромом» за природный газ, направленный на правый берег, с 27 августа 1991 года по 31 октября 2021 года.

Независимые организации проведут проверку распределения АО «Молдовагаз» и другими компаниями платежей за использование топлива между потребителями правого и левого берегов Днестра. Также аудиторы займутся оценкой активов, переданных Молдавией «Газпрому» в счет частичного погашения долга за газ, а также проверят законность передачи «Газпромом» компании «Факторинг-Финанс» дебиторской задолженности.

Ранее стало известно, что Молдавия выразила обеспокоенность в связи с возможным прекращением поставок от «Газпрома», в связи с этим жителей страны попросили сократить потребление газа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

