Молдавия выделит 800 тысяч евро на аудит задолженности перед «Газпромом»

Молдавское правительство использует резервные 800 тысяч евро для проведения аудита долга страны перед российской корпорацией «Газпром». Соответствующее заявление опубликовано на официальном портале кабмина Молдавии.

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Сообщается, что денежные средства уйдут на аудит долга АО «Молдовагаз» перед отечественным газовым концерном, а также перед корпорацией «Факторинг-Финанс», которой «Газпром» передал права на долг Молдавии в размере 1,2 млрд долларов.

Отмечается, что аудит будет включать в себя уточнение задолженности АО «Молдовагаз» перед «Газпромом» за природный газ, направленный на правый берег, с 27 августа 1991 года по 31 октября 2021 года.

Независимые организации проведут проверку распределения АО «Молдовагаз» и другими компаниями платежей за использование топлива между потребителями правого и левого берегов Днестра. Также аудиторы займутся оценкой активов, переданных Молдавией «Газпрому» в счет частичного погашения долга за газ, а также проверят законность передачи «Газпромом» компании «Факторинг-Финанс» дебиторской задолженности.

Ранее стало известно, что Молдавия выразила обеспокоенность в связи с возможным прекращением поставок от «Газпрома», в связи с этим жителей страны попросили сократить потребление газа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:ДолгиРоссияМолдавияГазпром
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