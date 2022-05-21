Немцы потребовали отставки главы МИД ФРГ Бербок после ее заявлений о России в духе нацистов

По его словам, риторика Бербок весьма понравилась бы лидерам Третьего рейха.

Немцы поддержали такое мнение. Пользователи опасаются серьезных последствий для Берлина со стороны Москвы, потому что подобные высказывания «усиливают ненависть русских к Германии».

«Боюсь представить, каких еще бед успеет натворить правительство зеленых до конца их срока», - заметил другой пользователь.

В Германии все больше людей считают, что после своих заявлений Бербок следует отправиться в отставку досрочно, а «зеленые уже натворили столько зла, что нам и за десятилетия не восстановиться».

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что в Германии в отношении главы МИД акции недовольства уже становятся систематическими.

«Применительно к "Бербочихе" это уже не одномоментная акция, потому что примерно неделю назад на севере страны ее освистали, в ее адрес звучали лозунги: «Поджигательница войны» и «Лгунья». Можно говорить, что пранковская охота на Бербок ведется уже в разных городах Германии. Действительно, резкий отход от пацифисткой доктрины, которая была свойственна партии «Зеленых» все эти десятилетия, вызывает недоумение и возмущение у многих людей», - подчеркнул эксперт.





