Глава МИД Германии: «Россия начала зерновую войну»

Она также добавила, что целью «зерновой войны» является глобальный продовольственный кризис.

Бербок уже неоднократно заявляла, что миру может грозить голод в связи с обострением ситуации на Украине.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что для разрешения продовольственного кризиса необходима интеграция России, Белоруссии и Украины в мировые рынки продуктов и удобрений, несмотря на военную операцию.