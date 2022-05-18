Глава МИД Германии: «Россия начала зерновую войну»

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия блокирует экспорт зерновых с Украины и ведет «зерновую войну». Об этом она сообщила на конференции по продовольственной безопасности в ООН, передает ТАСС.

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Она также добавила, что целью «зерновой войны» является глобальный продовольственный кризис.

Бербок уже неоднократно заявляла, что миру может грозить голод в связи с обострением ситуации на Украине.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что для разрешения продовольственного кризиса необходима интеграция России, Белоруссии и Украины в мировые рынки продуктов и удобрений, несмотря на военную операцию.

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Фото: germania.diplo.de
ТЕГИ:ЗерноКризисГермания
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