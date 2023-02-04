Немецкий журналист Нойханн призвал не давать Украине ложных надежд по вступлению в Евросоюз
Европе не следует давать Украине ложных надежд по вопросу вступления в Евросоюз. Об этом заявил журналист немецкого телеканала ZDF Флориан Нойханн.
Комментируя состоявшийся в Киеве саммит ЕС-Украина с участием председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы евродипломатии Жозепа Борреля и председателя Евросовета Шарля Мишеля, журналист напомнил, что делегаты назвали мероприятие встречей «семьи».
«Эти слова являются продуктом риторического соперничества, которое фон дер Ляйен и ... Мишель (оба питают сердечную неприязнь друг к другу) вели в течение нескольких недель. Кто найдет самые сильные символы, кто первым отправится на Украину, кто даст стране больше всего обещаний?» – заявил Нойханн.
Автор указал, что такое соперничество порождает ложные надежды на Украине и может создать иллюзию возможного вступления страны в ЕС или быстрого начала переговоров о присоединении к сообществу. Нойханн считает, что для членства в ЕС Киеву потребуются десятилетия, кроме того, необходимо будет справиться с проблемой «безудержной коррупции».
Журналист заключил, что Украина «заслужила» поддержку Европы, но также заслуживает, чтобы должностные лица ЕС были честны с киевским руководством.
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