Немецкий журналист Нойханн призвал не давать Украине ложных надежд по вступлению в Евросоюз

Комментируя состоявшийся в Киеве саммит ЕС-Украина с участием председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы евродипломатии Жозепа Борреля и председателя Евросовета Шарля Мишеля, журналист напомнил, что делегаты назвали мероприятие встречей «семьи».

«Эти слова являются продуктом риторического соперничества, которое фон дер Ляйен и ... Мишель (оба питают сердечную неприязнь друг к другу) вели в течение нескольких недель. Кто найдет самые сильные символы, кто первым отправится на Украину, кто даст стране больше всего обещаний?» – заявил Нойханн.

Автор указал, что такое соперничество порождает ложные надежды на Украине и может создать иллюзию возможного вступления страны в ЕС или быстрого начала переговоров о присоединении к сообществу. Нойханн считает, что для членства в ЕС Киеву потребуются десятилетия, кроме того, необходимо будет справиться с проблемой «безудержной коррупции».

Журналист заключил, что Украина «заслужила» поддержку Европы, но также заслуживает, чтобы должностные лица ЕС были честны с киевским руководством.

