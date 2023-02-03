Глава Евросовета: ЕС платит большую цену за помощь Украине, чем США

По его словам, ЕС делает все необходимое для решения проблем цен на энергетику и обеспечения поставок, но многое еще предстоит сделать.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый пакет американской военной помощи, в который входят ракеты большей дальности, может привести к росту напряженности, но не изменит хода спецоперации на Украине, отмечает НСН.

