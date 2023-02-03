Глава Евросовета: ЕС платит большую цену за помощь Украине, чем США
Евросоюз платит большую экономическую цену за помощь Украине, чем США. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью телеканалу France 24.
По его словам, ЕС делает все необходимое для решения проблем цен на энергетику и обеспечения поставок, но многое еще предстоит сделать.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый пакет американской военной помощи, в который входят ракеты большей дальности, может привести к росту напряженности, но не изменит хода спецоперации на Украине, отмечает НСН.
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