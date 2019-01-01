Палка о двух концах: Почему ЕС страдает от санкций больше, чем Россия

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» 20 июня сравнил потери России и стран Евросоюза от санкций и сказал, что Россия потеряла с 2014 года 50 млрд долларов, а потери ЕС составили 240 млрд.

Немецкий политолог Александр Рар объяснил в эфире НСН, почему ЕС пострадал от санкций больше, чем Россия.

«Страдают фирмы, которые внедрились на российском рынке, особенно за последние 30 лет. Они в своем большинстве продавали ширпотреб западного производства, продукты питания. А контрсанкции России, введенные в ответ на западные, привели к тому, что Запад больше не может продавать свои продукты на этом громадном российском рынке. Фирмы, которые специализировались, набирали людей, обучали их, как работать с Россией, сейчас стоят «перед открытыми дверями». Они потеряли гораздо больше, чем Россия. России выгодно сейчас наладить собственное производство и не зависеть от импорта западных продуктов, лекарств, технологий, машин. Россия может создать свой собственный процветающий рынок. Отечественные продукты также можно будет экспортировать в азиатские страны. Так что тут палка о двух концах. Время покажет - кто выиграл, а кто проиграл», - рассказал он.

Также Александр Рар предположил, почему ЕС не может отменить санкции против России.

«В Евросоюзе нет страны, которая могла бы открыто заявить, что санкции против России надо убрать. В ЕС есть страны, дружественные России, которые хотели бы снять санкции, но также есть Швеция, Польша, которые хотели бы их ужесточить, поэтому, чтобы держать баланс, ЕС приходится их продлевать», - сообщил политолог.

Ранее НСН сообщала, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что экономика Евросоюза смогла оправиться от российских контрсанкций.

