Лукашенко заявил о фальсификации Берлином и Варшавой факта отравления Навального

Президент Белоруссии назвал «фальсификацией» заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о якобы отравлении Алексея Навального. По словам Александра Лукашенко, такой вывод можно сделать из перехвата разговора Варшавы с Берлином. Об этом белорусский лидер сообщил на встрече в Минске с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

Лукашенко пообещал передать российской стороне запись разговора, который перехватила несколько дней назад белорусская радиоэлектронная военная разведка. «Никакого отравления Навального не было», — подчеркнул президент, передает RT. Он также предупредил, что Запад готовит некие «пакости» для России в преддверии единого дня голосования 13 сентября.

Александр Лукашенко заявил, что планирует на встрече с российским лидером Владимиром Путиным расставить все точки над «i» в проблемных вопросах двусторонних отношений.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Алексей НавальныйАнгела МеркельЛукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры