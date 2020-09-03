Токсиколог рассказал, как могли отравить Навального «Новичком»

Власти Германии в среду заявили, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли химическое отравляющее вещество группы «Новичок». Немецкое правительство подчеркнуло, что такой вывод сделали военный эксперты Бундесвера и верность их заключения не вызывает никаких сомнений.

При этом российские криминалисты не нашли в организме Навального следов отравляющих веществ. Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, Навальному поставили основной диагноз - нарушение углеводного обмена, а сопутствующий – панкреатит (воспаление поджелудочной железы).

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН рассказал, могли ли отравить Навального «Новичком» так, чтобы больше никто не пострадал.

«Новичок» - это такой коктейль. Разница между просто коктейлем и «коктейлем Молотова», что коктейль может гореть, потому что там есть спирт, а «коктейль Молотова» может поджигать танки. «Новичок» - это бинарный нервно-паралитический газ, как любой такой газ, он парализует нервную систему. А бинарный потому, что он состоит из нескольких компонентов, которые сами по себе не очень токсичны. И, может быть, кого-то можно травануть каким-то из этих веществ – А-234, А-236, А-232, А-242. Их там семь или восемь. Но боевой «коктейль Молотова» получается только при их смешении и «взрыве». Теоретически отравить одного человека, не убивая всех, можно. Но пока никто не предъявлял доказательств, что кто-то был отравлен этими веществами. Никаких открытых публикаций на эту тему не было», - сказал Никулин.