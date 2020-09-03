Токсиколог рассказал, как могли отравить Навального «Новичком»
Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН рассказал, могли ли отравить Алексея Навального «Новичком» так, чтобы больше никто не пострадал.
Власти Германии в среду заявили, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли химическое отравляющее вещество группы «Новичок». Немецкое правительство подчеркнуло, что такой вывод сделали военный эксперты Бундесвера и верность их заключения не вызывает никаких сомнений.
При этом российские криминалисты не нашли в организме Навального следов отравляющих веществ. Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, Навальному поставили основной диагноз - нарушение углеводного обмена, а сопутствующий – панкреатит (воспаление поджелудочной железы).
Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН рассказал, могли ли отравить Навального «Новичком» так, чтобы больше никто не пострадал.
«Новичок» - это такой коктейль. Разница между просто коктейлем и «коктейлем Молотова», что коктейль может гореть, потому что там есть спирт, а «коктейль Молотова» может поджигать танки. «Новичок» - это бинарный нервно-паралитический газ, как любой такой газ, он парализует нервную систему. А бинарный потому, что он состоит из нескольких компонентов, которые сами по себе не очень токсичны. И, может быть, кого-то можно травануть каким-то из этих веществ – А-234, А-236, А-232, А-242. Их там семь или восемь. Но боевой «коктейль Молотова» получается только при их смешении и «взрыве». Теоретически отравить одного человека, не убивая всех, можно. Но пока никто не предъявлял доказательств, что кто-то был отравлен этими веществами. Никаких открытых публикаций на эту тему не было», - сказал Никулин.
Эксперт не доверяет заявлением Берлина об отравлении Навального.
«Мы пока не имеем каких-либо доказательств, что эти вещества, вообще, использовались для отравления. Ни британцы, ни немцы пока таких доказательств не предъявили. Я им как эксперт абсолютно не верю. Пока они не предъявят доказательства. Расшифровку газового хроматографа, например. «Вот распечатка с него, вот пик. Вот что мы получили, вот образцы, что это вещество из этой группы». Пока даже таких доказательств никто не предъявил. Пока все на пальцах, что «highly likely» - все в этом духе. И думаю, что такие доказательства они не предъявят. Потому что если бы они были, уже предъявили», - заключил эксперт.
Ранее о готовности российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по ситуации вокруг отравления Навального заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вместе с тем, он признал, что в настоящий момент в Кремле не могут «квалифицированно отреагировать на упомянутые заявления».
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