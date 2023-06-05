Немецкий политолог Меркель: Люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие
Численное превосходство армии России приведет к тому, что люди у Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончатся раньше, чем оружие. Такое заявление сделал немецкий политолог Вольф Меркель в разговоре на Spiegel TV.
По его словам, перевес России в численности армии приведет к тому, что за Киев больше некому будет воевать с оружием Запада. При этом Меркель со ссылкой на собственные данные отметил, что в России на сегодняшний день «вооружены» один миллион человек, два миллиона находятся в запасе, а еще 45 миллионов могут пополнить ряды Вооруженных сил РФ при необходимости.
Ранее генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос сообщил в интервью телеканалу «Прямой», что армия России превосходит украинскую численностью солдат. По его словам, подготовка российских военных достаточно высокая, сообщает Ura.ru.
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