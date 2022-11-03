«Шольц начал понимать»: Немецкий политик назвал условие завершения спецоперации на Украине

Ранее издание РБК сообщило о заявлении Эрдогана, что Шольц выступает за то, чтобы найти с Путиным общий язык. Турецкий лидер заявил, что дипломатия сегодня имеет решающее значение для решения проблем. Зингер согласился, что проблему необходимо решать дипломатическим путем.

«Мы с февраля ведем речь о том, что отправка в Москву как можно большего числа дипломатов будет гораздо лучшим решением, чем снабжение Украины оружием. Если Запад продолжит поставлять вооружение на Украину, то ситуация будет становиться лишь хуже. Я не знаю, на каких условиях Шольц стремится обновить дипломатию. Для улучшения отношений и снятия санкций надо приступить к переговорам, услышать мнение, которое выражает Россия, но при этом и Россия должна услышать позицию Германии», — сказал Зингер.

Также собеседник НСН усомнился, что Шольц сможет в ближайшее время изменить свое отношение к Путину, России и конфликту на Украине.

«Весь коллективный Запад начал антироссийскими санкциями агрессивную экономическую войну, и выходить из этого положения будет очень сложно. Думаю, что выбран неверный путь. Хотя, возможно, Шольц начал понимать, что санкции не нужны ни Германии, ни России и что конфликт на Украине завершится лишь тогда, когда нашим странам удастся договориться», — отметил он.

Зингер затруднился с ответом на вопрос, изменится ли политика Шольца, если выяснится, что к теракту на «Северных потоках» причастны Великобритания и США.

«Возможно, результаты расследования будут замалчиваться странами НАТО. Изначально по немецкому телевидению озвучивалось мнение, что Россия сама уничтожила собственную инфраструктуру. На мой взгляд, это невероятный вариант. Не знаю, кто и как подорвал газопроводы, но мы же все понимаем, что есть страна, которой случившееся доставило удовольствие. Интересно посмотреть на дальнейшую реакцию», — подытожил собеседник НСН.

Ранее немецкий политолог Александр Рар рассказал о возможном сценарии отставки Шольца.

