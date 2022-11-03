«Шольц начал понимать»: Немецкий политик назвал условие завершения спецоперации на Украине
Лучше отправить в Москву как можно больше дипломатов, чем продолжать снабжать Украину оружием, заявил НСН Ульрих Шольц.
Если коллективный Запад продолжит поставлять оружие на Украину, то дальнейшая ситуация будет лишь ухудшаться. Для разрешения конфликта необходимо перейти к переговорам и услышать позиции друг друга, заявил НСН председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер.
Ранее издание РБК сообщило о заявлении Эрдогана, что Шольц выступает за то, чтобы найти с Путиным общий язык. Турецкий лидер заявил, что дипломатия сегодня имеет решающее значение для решения проблем. Зингер согласился, что проблему необходимо решать дипломатическим путем.
«Мы с февраля ведем речь о том, что отправка в Москву как можно большего числа дипломатов будет гораздо лучшим решением, чем снабжение Украины оружием. Если Запад продолжит поставлять вооружение на Украину, то ситуация будет становиться лишь хуже. Я не знаю, на каких условиях Шольц стремится обновить дипломатию. Для улучшения отношений и снятия санкций надо приступить к переговорам, услышать мнение, которое выражает Россия, но при этом и Россия должна услышать позицию Германии», — сказал Зингер.
Также собеседник НСН усомнился, что Шольц сможет в ближайшее время изменить свое отношение к Путину, России и конфликту на Украине.
«Весь коллективный Запад начал антироссийскими санкциями агрессивную экономическую войну, и выходить из этого положения будет очень сложно. Думаю, что выбран неверный путь. Хотя, возможно, Шольц начал понимать, что санкции не нужны ни Германии, ни России и что конфликт на Украине завершится лишь тогда, когда нашим странам удастся договориться», — отметил он.
Зингер затруднился с ответом на вопрос, изменится ли политика Шольца, если выяснится, что к теракту на «Северных потоках» причастны Великобритания и США.
«Возможно, результаты расследования будут замалчиваться странами НАТО. Изначально по немецкому телевидению озвучивалось мнение, что Россия сама уничтожила собственную инфраструктуру. На мой взгляд, это невероятный вариант. Не знаю, кто и как подорвал газопроводы, но мы же все понимаем, что есть страна, которой случившееся доставило удовольствие. Интересно посмотреть на дальнейшую реакцию», — подытожил собеседник НСН.
Ранее немецкий политолог Александр Рар рассказал о возможном сценарии отставки Шольца.
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