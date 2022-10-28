СМИ: президент ФРГ Штайнмайер заявил о разрыве с Россией

Специальная военная операция России на Украине привела её к эпохальному разрыву с Германией. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, вернувшись в Берлин после визита в Киев, сообщает агентство Reuters.

По его словам, уже нет места прежним мечтам об общем европейском доме.