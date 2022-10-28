СМИ: президент ФРГ Штайнмайер заявил о разрыве с Россией
Специальная военная операция России на Украине привела её к эпохальному разрыву с Германией. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, вернувшись в Берлин после визита в Киев, сообщает агентство Reuters.
По его словам, уже нет места прежним мечтам об общем европейском доме.
Штайнмайер отметил, что сейчас Россия и Германия противостоят друг другу.
«Это также погрузило нас в Германии в другое время, в неуверенность, которую мы считали преодоленной: время, отмеченное войной, насилием и бегством, беспокойством о разрастании войны до пожара в Европе», — добавил он.
Ранее Штайнмайер заявил, что пока не видит признаков, указывающих на готовность к переговорам на Украине, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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