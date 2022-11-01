Немецкий политолог рассказал о возможном сценарии отставки Шольца
Единственным возможным сценарием отставки канцлера ФРГ Олафа Шольца может стать вынесение ему парламентом импичмента, однако пока предпосылок для этого не наблюдается. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию «Вечерняя Москва».
По словам политолога, правительство Шольца показывает себя как дееспособное, его кандидатуру в свое время поддержали жители Германии. Рар отметил, что пока замены действующего канцлера не предвидится.
Политолог добавил, что Шольц сейчас действительно не нравится многим жителям Германии, однако отметил большую силу выборов в демократических системах. Рар считает, что немцам для того, чтобы переизбрать канцлера, придется ждать следующих выборов, если только не произойдет какая-либо критическая ситуация.
Ранее председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер заявил, что канцлер Олаф Шольц может оставить свой пост, если страна не переживет зиму, а в домах немцев будет холодно. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+5 781 / сут.
Умерли
390 тыс.+71 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+7 073 / сут.
- Главы Минобороны Турции и Украины обсудили ситуацию с зерновой сделкой
- Каждый второй россиянин заявил об отсутствии накоплений на черный день
- Немецкий политолог рассказал о возможном сценарии отставки Шольца
- Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлили до 9 ноября
- Пушилин рассказал о продвижении союзных сил на Угледарском направлении
- В МИД заявили о попытках Столтенберга сформировать из России образ врага
- «Сыты по горло»: Чешский журналист рассказал об отношении соотечественников к событиям на Украине
- Володин: Зерновой сделки на прежних условиях быть не может
- СМИ: Блогеры при Совфеде попросили Путина разблокировать Instagram и Facebook
- Эксперт назвал WhatsApp самым опасным мессенджером
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru