Немецкий политолог рассказал о возможном сценарии отставки Шольца

Единственным возможным сценарием отставки канцлера ФРГ Олафа Шольца может стать вынесение ему парламентом импичмента, однако пока предпосылок для этого не наблюдается. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию «Вечерняя Москва».

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По словам политолога, правительство Шольца показывает себя как дееспособное, его кандидатуру в свое время поддержали жители Германии. Рар отметил, что пока замены действующего канцлера не предвидится.

Политолог добавил, что Шольц сейчас действительно не нравится многим жителям Германии, однако отметил большую силу выборов в демократических системах. Рар считает, что немцам для того, чтобы переизбрать канцлера, придется ждать следующих выборов, если только не произойдет какая-либо критическая ситуация.

Ранее председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер заявил, что канцлер Олаф Шольц может оставить свой пост, если страна не переживет зиму, а в домах немцев будет холодно. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ИмпичментГерманияОтставкаШольц
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