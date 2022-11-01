Немецкий политолог рассказал о возможном сценарии отставки Шольца

По словам политолога, правительство Шольца показывает себя как дееспособное, его кандидатуру в свое время поддержали жители Германии. Рар отметил, что пока замены действующего канцлера не предвидится.

Политолог добавил, что Шольц сейчас действительно не нравится многим жителям Германии, однако отметил большую силу выборов в демократических системах. Рар считает, что немцам для того, чтобы переизбрать канцлера, придется ждать следующих выборов, если только не произойдет какая-либо критическая ситуация.

Ранее председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер заявил, что канцлер Олаф Шольц может оставить свой пост, если страна не переживет зиму, а в домах немцев будет холодно. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

