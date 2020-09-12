Немецкий депутат допустил использование Навального для «наказания» России

Депутат от партии «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Вальдемар Гердт считает, что ситуация с Алексеем Навальным может быть использована для развязывания противостояния между Германией и Россией, а также заморозки строительства «Северного потока-2», сообщает РИА Новости.

Герд отметил, что правящая партия - Христианско-демократический союз (ХДС) – поддерживает закрытие проекта «Северный поток-2», отмечает Газета.ru.

«Мол, надо наказать Россию, надо дать ей понимание, что мы это не терпим — что-то, даже непонятно, что. Очень послушно отрабатывает версию своего хозяина, Соединенных штатов», — сказано в сообщении.

Депутат подчеркнул, что другие партии в Бундестаге придерживаются противоположной позиции.