Немецкий депутат допустил использование Навального для «наказания» России

Депутат от партии «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Вальдемар Гердт считает, что ситуация с Алексеем Навальным может быть использована для развязывания противостояния между Германией и Россией, а также заморозки строительства «Северного потока-2», сообщает РИА Новости.

Герд отметил, что правящая партия - Христианско-демократический союз (ХДС) – поддерживает закрытие проекта «Северный поток-2», отмечает Газета.ru.

«Мол, надо наказать Россию, надо дать ей понимание, что мы это не терпим — что-то, даже непонятно, что. Очень послушно отрабатывает версию своего хозяина, Соединенных штатов», — сказано в сообщении.

Депутат подчеркнул, что другие партии в Бундестаге придерживаются противоположной позиции.

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Ранее в Spiegel появилась информация об отравлении Навального «более жестким» вариантом «Новичка». Публикация появилась со ссылкой на главу разведки Германии Бруно Каль.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, почему не верит в остановку «Северного потока-2».

«Отказ от строительства «Северного потока-2», то есть введение прямых санкций, запрещающих достройку, - это наихудший сценарий, который может реализоваться. Но шансы на это невелики. Те же самые немцы несколько лет, пока на проект нападали американцы и поляки, говорили, что это экономический проект, не надо его политизировать. А сейчас получается, что они сами участвуют в политизации проекта, когда обсуждают политические санкции в виде запрета на строительство. После истории Скрипалей никаких подобных санкций со стороны Европы не было. Были санкции со стороны США», - напомнил Юшков.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Алексей НавальныйРоссияГерманияСеверный Поток-2
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