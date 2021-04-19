Немецкие «Зеленые» назвали кандидата в канцлеры от партии

В предвыборной программе партии затрагиваются вопросы охраны окружающей среды и изменения климата, а также подчеркивается, что партия придерживается позиции ЕС по вопросу антироссийских санкций и связывает это с событиями в Крыму. Их не устраивает и строительство газопровода «Северный поток-2». В этом вопросе на передний план снова выходят климатические проблемы и геополитические соображения.

Сейчас «Зеленые» имеют довольно широкую поддержку населения, как сообщает «Интерфакс». По данным опросов, партия занимает вторую позицию после правящего союза ХДС/ХСС. «Зеленым» предрекают 20-23% голосов на выборах, которые пройдут 26 сентября 2021 года.

В июне прошлого года действующий канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что выдвигаться в новом году на пост не намерена, а 12 апреля она выступила на открытии международной промышленной выставки в Ганновере, по ее словам, со своей последней речью в качестве канцлера ФРГ.

