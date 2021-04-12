Меркель заявила о своем последнем выступлении в должности канцлера ФРГ

Еще в прошлом году Ангела Меркель объявила, что не планирует претендовать на пост главы немецкого кабинета министров. А накануне лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер заявил о готовности стать единым кандидатом в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС. Сейчас решается вопрос, кто должен баллотироваться от блока двух партий — господин Зёдер или Армин Лашет (лидер ХДС).

Напомним, что выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября, по их итогам также определится кабинет министров во главе с канцлером. Канцлером Германии еще никогда не был ни один лидер ХСС. Меркель занимает этот пост с ноября 2005 года.

