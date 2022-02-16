Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать «вторжение»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию западных СМИ о вторжении РФ на Украину под утро, передает РИА Новости.
Он посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать «вторжение». По данным ряда западных СМИ, нападение должно произойти около 3 часов ночи 16 февраля.
Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину. Позднее президент США Байден назвал датой нападения 16 февраля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,5 млн+167 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+704 / сут.
Выздоровели
11,5 млн+-2 843 040 / сут.
- Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать «вторжение»
- WSJ: Жительница Нью-Йорка стала четвертым человеком, вылечившемся от ВИЧ
- Макрон призвал Россию не признавать ДНР и ЛНР
- США заявили о неготовности признать власть талибов на данном этапе
- В Москве блогера Даню Милохина сбил велосипедист
- В Санкт-Петербурге достигли 100% коллективного иммунитета
- Шольц положительно оценил переговоры с Путиным
- Лавров предупредил Блинкена о недопустимости «нагнетания» Вашингтоном и агрессивной риторики
- Сайты Минобороны Украины и некоторых банков перестали работать
- Глава МВД Украины предупредил о «фейко-апокалипсисе»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru