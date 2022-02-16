Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать «вторжение»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию западных СМИ о вторжении РФ на Украину под утро, передает РИА Новости.

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Он посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать «вторжение». По данным ряда западных СМИ, нападение должно произойти около 3 часов ночи 16 февраля.

Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину. Позднее президент США Байден назвал датой нападения 16 февраля.



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ФОТО: РИА Новости
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