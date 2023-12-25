«Оптимальная позиция»: Острова в Персидском заливе могут поссорить Россию с Ираном
МИД России должен обосновать нейтральную позицию Москвы относительно островов в Персидском заливе, заявил НСН востоковед Борис Долгов.
Еще не поздно заявить о нейтральной позиции Москвы по вопросу островов в Персидском заливе, поскольку России важно сохранить партнерство как с Ираном, так и с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), рассказал в интервью НСН ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
Ранее Иран выразил России протест и вызвал в МИД страны временного поверенного в делах РФ в Иране из-за поддержки Москвой заявления по спорным островам Абу-Муса, Малый Томб и Большой Томб в Персидском заливе.
«Эти острова давно являются предметом спора между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Для России оптимальной была бы нейтральная позиция. Это спор между двумя странами. Российская сторона посчитала, что нужно принять сторону Эмиратов, подписаться под заявлением. Но, по-моему, уже были заявления о том, что Москва не поддерживает какую-либо из сторон. Наверное, и сейчас не поздно выразить нейтральную позицию. Иран - это надежный партнер для России. Более того, союзник в сирийском урегулировании. А Эмираты – страна, в которой поддерживаются торговые, дипломатические, политические отношения», - заявил Долгов.
Он также добавил, что Москву вряд ли заставят принять в конфликте конкретную сторону, поскольку спор вокруг островов в ближайшее время не перерастет в вооруженный конфликт.
«Это не конфликт, который может перерасти в вооруженное противостояние. Это дипломатический, политический и исторический спор. Есть аргумент одной стороны, есть аргумент другой стороны. Должен быть найден какой-то компромисс в этом отношении. У России нет опасности, что нейтральная позиция поставит страну в невыгодное положение. Это известная дипломатическая практика. Обосновать нейтральную позицию – это задача МИД, она не такая уж сложная, на мой взгляд», - отметил он.
Ранее в начале декабря президент Ирана Эбрахим Раиси посетил Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Позже Евросоюз ввел новые санкции в отношении Ирана за военную помощь России в конфликте на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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