Нехаммер предупредил Путина, что «Газпром» может потерять газохранилище в Хайдахе

По его словам, он предупредил российского лидера о необходимости соблюдать все поставки в Австрию в полном объёме.

«Я указал Путину на то, что если «Газпром» не будет пользоваться хранилищем в Хайдахе, то потеряет его, и оно будет передано другим поставщикам энергии для заполнения», - заключил Нехаммер.

Ранее Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что Вена не намерена платить за газ из РФ в рублях.

