Нехаммер предупредил Путина, что «Газпром» может потерять газохранилище в Хайдахе

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что президент РФ Владимир Путин, в ходе телефонного разговора, затронул вопрос газа, сообщает ТАСС.

Путин поговорил по телефону с канцлером Австрии Нехаммером

По его словам, он предупредил российского лидера о необходимости соблюдать все поставки в Австрию в полном объёме.

«Я указал Путину на то, что если «Газпром» не будет пользоваться хранилищем в Хайдахе, то потеряет его, и оно будет передано другим поставщикам энергии для заполнения», - заключил Нехаммер.

Ранее Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что Вена не намерена платить за газ из РФ в рублях.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:Российский ГазГазВладимир ПутинАвстрия
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