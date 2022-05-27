Нехаммер предупредил Путина, что «Газпром» может потерять газохранилище в Хайдахе
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что президент РФ Владимир Путин, в ходе телефонного разговора, затронул вопрос газа, сообщает ТАСС.
По его словам, он предупредил российского лидера о необходимости соблюдать все поставки в Австрию в полном объёме.
«Я указал Путину на то, что если «Газпром» не будет пользоваться хранилищем в Хайдахе, то потеряет его, и оно будет передано другим поставщикам энергии для заполнения», - заключил Нехаммер.
Ранее Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что Вена не намерена платить за газ из РФ в рублях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru