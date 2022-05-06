Шалленберг: Австрия не будет расплачиваться за российский газ рублями

Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что Вена не намерена платить за газ из РФ в рублях. Об этом он сообщил в комментарии телеканалу Al Jazeera, передает ТАСС.

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Шалленберг отметил, что позиция Австрии состоит в приверженности к уже существующим соглашениям с Россией.

Он также подчеркнул, что президент России Владимир Путин своими действиями добился «противоположных результатов», еще больше сплотив НАТО.

Ранее, 31 марта, президент РФ утвердил новый порядок оплаты в рублях за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Российский ГазСанкции Против РоссииАвстрия
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