Шалленберг: Австрия не будет расплачиваться за российский газ рублями
Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что Вена не намерена платить за газ из РФ в рублях. Об этом он сообщил в комментарии телеканалу Al Jazeera, передает ТАСС.
Шалленберг отметил, что позиция Австрии состоит в приверженности к уже существующим соглашениям с Россией.
Он также подчеркнул, что президент России Владимир Путин своими действиями добился «противоположных результатов», еще больше сплотив НАТО.
Ранее, 31 марта, президент РФ утвердил новый порядок оплаты в рублях за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.
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