Шалленберг: Австрия не будет расплачиваться за российский газ рублями

Шалленберг отметил, что позиция Австрии состоит в приверженности к уже существующим соглашениям с Россией.

Он также подчеркнул, что президент России Владимир Путин своими действиями добился «противоположных результатов», еще больше сплотив НАТО.

Ранее, 31 марта, президент РФ утвердил новый порядок оплаты в рублях за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.